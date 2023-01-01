Биография

Дэн Эйкройд – актер, сценарист, режиссер, музыкант. Принимал участие в проекте «Saturday Night Live». Широкое признание зрителей получил после выхода фильмов «Братья Блюз» и «Охотники за привидениями». Артист родился в Канаде в г. Оттава. При рождении врачи диагностировали у ребенка 2 патологии. У него были частично сросшиеся пальцы, а радужные оборочки глаз имели разный цвет (карий и зеленый). В детстве мальчик мечтал стать священником, но с возрастом у него появились другие интересы, подросток стал увлекаться музыкой, шоу-бизнесом. Окончив школу, поступил в университет Карлтона на факультет социологии, политологии и криминологии. Однако учиться ему было сложно, юноша постоянно участвовал в комедийных проектах. Первые роли Дэн Эйкройд сыграл в составе труппы Second City Comedy, одновременно задумываясь о ролях в кино. Одной из первых картин с участием актера стала «Любовь с первого взгляда», которая вышла в 1977 г. Продемонстрировав свой комический талант в шоу «Saturday Night Live», он несколько раз был номинирован на «Эмми» и одну награду все-таки получил. В 1979 г. он снялся в фильме «1941», режиссером которого стал Стивен Спилберг. В 1980 г вместе с напарником по музыкальному дуэту Джоном Белуши Дэн Эйкройд снял фильм «Братья Блюз» о собственном творчестве, который сделал артистов популярными. Однако мировую известность актеру принесла культовая картина «Охотники за привидениями».