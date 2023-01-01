Добро пожаловать в Зомбитаун (фильм, 2023) смотреть онлайн

Зомби-хоррор легендарного режиссера насылает проклятие на тихий городок, жители которого превращаются в ходячих мертвецов. Комедийный ужастик для всей семьи «Добро пожаловать в Зомбитаун» — фильм п�о новелле автора «Ужастиков» Р. Л. Стайна с участием Чеви Чейза и Дэна Эйкройда.



В маленьком городе Карвервилль живет известный режиссер хорроров Лен Карвер, который не снимал фильмов уже три десятка лет. Но в этот Хэллоуин состоится премьера его нового шедевра под названием «Зомбитаун». Фанаты в восторге, но школьник Майк, подрабатывающий в местном кинотеатре, не любит хорроры. Тем не менее он соглашается устроить приватный сеанс для девушки Эми, в которую уже давно влюблен. Вот только бобина с пленкой содержит в себе темную энергию, которая превращает людей в настоящих зомби.



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