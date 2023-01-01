Wink
Фильмы
Добро пожаловать в Зомбитаун
Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Зомбитаун»

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Зомбитаун»

Режиссёры

Питер Лепениотис

Питер Лепениотис

Peter Lepeniotis
Режиссёр

Актёры

Марлон Казади

Марлон Казади

Marlon Kazadi
АктёрMike Broadstreet
Дэн Эйкройд

Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
АктёрLen Carver / Boardroom Executive
Чеви Чейз

Чеви Чейз

Chevy Chase
АктёрMezmerian / Boardroom Executive
Крис Фаркуар

Крис Фаркуар

Chris Farquhar
АктёрNewsreporter
Микаэль Конде

Микаэль Конде

Mikael Conde
АктёрDean
Генри Черни

Генри Черни

Henry Czerny
АктёрRichard Landro
Скотт Томпсон

Скотт Томпсон

Scott Thompson
АктёрAndy
Каллэн Поттер

Каллэн Поттер

Callan Potter
АктёрChad

Сценаристы

Майкл Самонек

Майкл Самонек

Michael Samonek
Сценарист

Продюсеры

Дэн Бернард

Дэн Бернард

Dan Bernard
Продюсер
Ивонн Бернард

Ивонн Бернард

Yvonne M. Bernard
Продюсер

Композиторы

Райан Шор

Райан Шор

Ryan Shore
Композитор