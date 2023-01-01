Биография

Ким Кэтролл — англоканадская актриса и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США, неоднократный номинант на эти же премии, а также «Эмми» и «Джинни». Родилась в Ливерпуле 21 августа 1956 года. Долгое время жила в Канаде. В шестнадцать лет стала студенткой Американской академии театрального искусства. Участвовала в пьесах «Вид с моста», «Чья это жизнь в конце концов?» и «Три сестры». Снималась в рекламной кампании автобренда «Ниссан». Писала художественные книги. В 2009 году получила звезду на Канадской Аллее славы. Ким Кэтролл впервые снялась в кино в фильме «Розовый Бутон». Участвовала в съемках комедий «Порки», «Полицейская академия», «Манекен», драм «Награда», «Мой мальчик Джек». Приобрела большую популярность благодаря сериалу «Секс в большом городе». Позже появилась в проектах «Принцесса льда», «Сердце всякого человека», «Я и Моника Велюр» и «Как я встретила вашего папу». В послужном списке сотня телевизионных и кинолент.