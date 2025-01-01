Сюжет

Фэнтезийный боевик от создателя легендарной серии фильмов «Обитель зла» Пола Андерсона с Милой Йовович в главной роли. Фильм «В потерянных землях» в кино: покупайте билеты через сервис Афиша на Wink и смотрите.



После апокалипсиса мир людей уступил миру колдовства и чудовищ. Посреди темных и страшных Потерянных земель уцелел единственный город, которым управляет монаршая особа. Могущественной ведьме Серой Элис по приказу королевы предстоит вместе с загадочным спутником выйти из города, чтобы выполнить тайное задание, способное изменить судьбу мира. В реальности, которую заполонили исчадия темной магии, за пределами города начинаются опасные территории, пройти через которые обычному человеку не под силу, и даже такой сильной колдунье, как Элис, придется несладко. Королева погибающего мира приняла решение отринуть человечность и стать оборотнем, примкнув тем самым к темным сущностям, и для исполнения ритуала ей необходимо испить воду из особого источника до наступления полной Луны. Несмотря на это сомнительное решение, Серая Элис вынуждена повиноваться. В пути ее и ее путника будут преследовать не только порождения Потерянных земель, но и крестоносцы. Кроме того, Серая Элис хранит тайну: ведь только ей известно наверняка, что каждое исполненное ей желание имеет последствия, которые человеку трудно вообразить…



К чему приведет это опасное приключение? На фильм «В потерянных землях» билеты в кино доступны к покупке через сервис Афиша на сайте Wink. Смотрите новый захватывающий боевик с Милой Йовович на большом экране и не упустите ни одной детали мрачного, но притягательного мира.



В потерянных землях покупка билетов в кино онлайн