Биография

Ричард С. Райт – продюсер, родился в Филадельфии 1 августа 1960 года. В списке его проектов 36 картин. Самой первой работой С. Райта стала картина 1992 года «Руби», которая очень хорошо была встречена критиками. Далее был провальный фильм 1994-го годы «Эта ужасная Пэт». Проект получил сразу пять наград премии «Золотая малина». После еще нескольких не самых удачных фильмов Ричарда С. Райта, к продюсеру, наконец, пришел успех. Среди самых удачных картин, спродюсированных Ричардом С. Райтом – «Дорога на Арлингтон» 1998 года, «Сбежавшая невеста» 1999 года, «Осень в Нью-Йорке» 2000 года. Спустя три года прогремел фильм «Другой мир», а после него не менее грандиозные и коммерчески успешные: «Другой мир-2», «Адреналин», «Геймер». В 2011 году Райт поработал с Мэтью Макконахи и Марисой Томей над успешным фильмом «Линкольн для адвоката». Наиболее удачным годом в его карьере считается 2008, когда Райт с командой выпустили в прокат сразу пять удачных картин. А самым провальным критики назвали 2013 год. Последние фильмы, где был задействован продюсерский центр Ричарда С. Райта – «Багровая мята» 2018 года. Фильм получил неплохие отзывы критиков и зрителей.