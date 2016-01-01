Врата воинов (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В компьютерных играх старшеклассник Джек Бронсон - непобедимый герой, способный дать отпор любому врагу. Но в реальности он предпочитает всегда избегать врагов, поэтому и считает себя трусом. Однажды хозяин местной антикварной лавки, где Джек подрабатывает после школы, дарит парню древний китайский сундук, из которого посреди ночи вылезают двое сказочных гостей: принцесса Сулинь и её защитник - имперский страж Чжоу. Принцессе нужно убежище от врагов, которые отравили её отца и захватили престол. Защитить принцессу старшеклассник не успевает, поэтому отправляется вслед за девушкой и её похитителями в сказочный древний Китай.



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