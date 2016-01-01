Врата воинов (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В компьютерных играх старшеклассник Джек Бронсон - непобедимый герой, способный дать отпор любому врагу. Но в реальности он предпочитает всегда избегать врагов, поэтому и считает себя трусом. Однажды хозяин местной антикварной лавки, где Джек подрабатывает после школы, дарит парню древний китайский сундук, из которого посреди ночи вылезают двое сказочных гостей: принцесса Сулинь и её защитник - имперский страж Чжоу. Принцессе нужно убежище от врагов, которые отравили её отца и захватили престол. Защитить принцессу старшеклассник не успевает, поэтому отправляется вслед за девушкой и её похитителями в сказочный древний Китай.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МХРежиссёр
Матиас
Хёне
- ЮШАктёр
Юрайа
Шелтон
- МЧАктёр
Марк
Чао
- ННАктриса
Ни
Ни
- Актёр
Дэйв
Батиста
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- РСАктёр
Рон
Смуренбург
- ФНАктёр
Френсис
Нг
- КХАктриса
Кара
Хуэй
- МСАктриса
Мин
Си
- ЧКАктёр
Чжа
Ка
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДЧПродюсер
Дж.С.
Чэн
- ОГПродюсер
Оливье
Глаас
- ЖВПродюсер
Жонатан
Ванже
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ЮТХудожник
Юг
Тиссандье
- ЭВХудожница
Эдит
Весперини
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- МАОператор
Максим
Александр
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт