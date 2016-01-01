Врата воинов
Wink
Фильмы
Врата воинов
8.82016, Warriors Gate
Фэнтези, Боевики102 мин18+

Врата воинов (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В компьютерных играх старшеклассник Джек Бронсон - непобедимый герой, способный дать отпор любому врагу. Но в реальности он предпочитает всегда избегать врагов, поэтому и считает себя трусом. Однажды хозяин местной антикварной лавки, где Джек подрабатывает после школы, дарит парню древний китайский сундук, из которого посреди ночи вылезают двое сказочных гостей: принцесса Сулинь и её защитник - имперский страж Чжоу. Принцессе нужно убежище от врагов, которые отравили её отца и захватили престол. Защитить принцессу старшеклассник не успевает, поэтому отправляется вслед за девушкой и её похитителями в сказочный древний Китай.

Врата воинов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Врата воинов»

Всё