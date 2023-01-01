Биография

Моррис Честнат — американский актер кино и телевидения. Родился в городе Серритосе, штат Калифорния, США, 1 января 1969 года. Моррис получил образование в области финансов в Калифорнийском государственном университете в Нортридже. Перед тем как погрузиться в мир кино, он трудился кассиром в банке. Дебютная роль Морриса Честната состоялась в 1990 году в эпизоде сериала «Кошмары Фредди». А в 1991-м к нему пришла настоящая слава после участия в картине «Ребята с улицы». Этот образ стал важнейшим этапом в его дальнейшей карьере. В последующие годы Честнат активно снимался в таких проектах, как «В осаде — 2: Темная территория», «Солдат Джейн», «Команда 49: Огненная лестница», «Братья». Его работа в романтической комедии «Шафер», где он воплотил образ профессионального футболиста Лэнса Салливана, была высоко оценена критиками, а позже он вновь вернулся к этому образу в сиквелах. На телевидении актер прославился яркими ролями в сериалах «Vизитеры», «Сестра Джеки» и «Роузвуд», где исполнил главного героя — патологоанатома Бомонта Роузвуда. Эта работа принесла ему множество номинаций на премию NAACP Image Awards, одну из которых он успешно завоевал. В последние годы Честнат продолжает радовать зрителей, участвуя в проектах «Ординатор», «Голиаф» и «Всеамериканский». В 2022 году он был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.