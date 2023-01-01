В осаде 2: Темная территория (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Террористы захватывают поезд для того, чтобы развернуть на нем передвижной пункт управления засекреченным военным спутником США, на котором установлено оружие огромной разрушительной силы, и грозят взрывом на Восточном побережье Америки. Случайно оказавшийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси Рэйбек не стерпел издевательств преступников…



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