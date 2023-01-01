В осаде 2: Темная территория (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.31995, Under Siege 2: Dark Territory
Боевики, Приключения95 мин18+
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Сюжет
Террористы захватывают поезд для того, чтобы развернуть на нем передвижной пункт управления засекреченным военным спутником США, на котором установлено оружие огромной разрушительной силы, и грозят взрывом на Восточном побережье Америки. Случайно оказавшийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси Рэйбек не стерпел издевательств преступников…
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джефф
Мерфи
- Актёр
Стивен
Сигал
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- ЭМАктёр
Эверет
МакГилл
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- Актёр
Моррис
Честнат
- ПГАктёр
Питер
Грин
- ПКАктёр
Патрик
Килпатрик
- ССАктёр
Скотт
Сауэрс
- АААктриса
Афифи
Алауи
- ЭРАктёр
Энди
Романо
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СППродюсер
Стив
Перри
- Продюсер
Стивен
Сигал
- ГУПродюсер
Гэри
У. Голдстин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ККХудожница
Кэйт
Клопп
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- РГОператор
Робби
Гринберг
- Композитор
Бэзил
Поледурис