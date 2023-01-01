В осаде 2: Темная территория
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В осаде 2: Темная территория

В осаде 2: Темная территория (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.31995, Under Siege 2: Dark Territory
Боевики, Приключения95 мин18+

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Сюжет

Террористы захватывают поезд для того, чтобы развернуть на нем передвижной пункт управления засекреченным военным спутником США, на котором установлено оружие огромной разрушительной силы, и грозят взрывом на Восточном побережье Америки. Случайно оказавшийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси Рэйбек не стерпел издевательств преступников…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В осаде 2: Темная территория»

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