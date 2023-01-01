Биография

Бэзил Поледурис — американский композитор. Лауреат премии «Эмми». Родился в Канзасе 21 августа 1945 года. В детстве будущий композитор часто посещал службы и восхищался хоровым пением. В возрасте семи лет начал учиться игре на фортепиано, а после окончания школы поступил в Южно-Калифорнийский университет. Там он встретил режиссеров Джона Милиуса и Рэндала Клайзера, с которыми сотрудничал в дальнейшем. Фильмография Бэзила Поледуриса включает в себя более 80 работ. Он написал музыку для таких картин, как «Робокоп», «Звездный десант», «Освободите Вилли», «Аманда», «Авария», «Белый клык», «Красный рассвет».