Биография

Стивен Сигал — актер, продюсер, сценарист и режиссер из США. Мастер боевого искусства айкидо. Обладатель премии PETA Humanitarian Award. Родился в Лансинге 10 апреля 1952 года. Артист имеет еврейские и немецкие корни. Его бабушка и дедушка проживали в России, после чего переехали в Америку. В кино актер попал в 1982 году. В этом помогло знание боевых искусств. В 1987 году Стивену Сигалу предложили первую роль в кино — в фильме «Над законом». Картина имела успех и принесла актеру узнаваемость. Далее последовали роли в картинах «Во имя справедливости», «Патриот», «Иностранец» и других. Вскоре, следуя буддистской философии, Стивен Сигал отказался от съемок, так как в фильмах присутствовали сцены насилия.