Под прицелом
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Под прицелом

Под прицелом (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.42016, End of a Gun
Боевики, Триллеры82 мин18+

Сюжет

Декер - бывший агент ФБР, который теперь еле-еле сводит концы с концами в качестве охранника центра безопасности. Его задача - только «наблюдать и сообщать» и не принимать меры. Однажды он становится свидетелем избиения девушки своим бойфрендом и не может не вмешаться. Однако вместо поздравлений и благодарности Декера не просто увольняют - теперь ему грозит уголовное обвинение...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb