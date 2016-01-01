Под прицелом (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Декер - бывший агент ФБР, который теперь еле-еле сводит концы с концами в качестве охранника центра безопасности. Его задача - только «наблюдать и сообщать» и не принимать меры. Однажды он становится свидетелем избиения девушки своим бойфрендом и не может не вмешаться. Однако вместо поздравле�ний и благодарности Декера не просто увольняют - теперь ему грозит уголовное обвинение...



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