Под прицелом (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.42016, End of a Gun
Боевики, Триллеры82 мин18+
Сюжет
Декер - бывший агент ФБР, который теперь еле-еле сводит концы с концами в качестве охранника центра безопасности. Его задача - только «наблюдать и сообщать» и не принимать меры. Однажды он становится свидетелем избиения девушки своим бойфрендом и не может не вмешаться. Однако вместо поздравле�ний и благодарности Декера не просто увольняют - теперь ему грозит уголовное обвинение...
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- Актёр
Стивен
Сигал
- ФПАктёр
Флорин
Пьерсик мл.
- ДИАктриса
Джейд
Ивен
- ДГАктёр
Джейк
Гродник
- ДРАктёр
Джонатан
Розенталь
- ОНАктёр
Овидиу
Никулеску
- КБАктёр
Клаудиу
Блеонц
- АНАктёр
Александр
Нгуен
- АЧАктёр
Андрей
Чиопец
- КВСценарист
Киони
Ваксман
- ЧХСценарист
Чак
Хастмайр
- БДПродюсер
Бинь
Дань
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- Продюсер
Стивен
Сигал
- ОДХудожница
Оана
Драгичи