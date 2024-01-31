Хороший человек (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бывший спецназовец ввязывается в противостояние китайской и русской мафии в попытках защитить семью по соседству. Брутальный боевик со Стивеном Сигалом.
Скандально завершив карьеру в спецназе, Александр пропадает с радаров бывших товарищей и переезжает в Румынию, где надеется начать новую жизнь. Он знакомится со своей новой соседкой Леной и ее юной сестрой Миа. Их американский родственник Саша задолжал крупную сумму российскому мафиози Владимиру. Александр не может оставаться в стороне и оказывается втянут в противостояние с российскими бандитами, к которому после подключаются и китайские гангстеры, связанные с его прошлым.
Чем закончится этот конфликт, вы узнаете, когда будете смотреть «Хороший человек» 2014 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- Актёр
Стивен
Сигал
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- Актёр
Ма
Ци
- ЮВАктриса
Юлия
Вердес
- СНАктриса
София
Николаеску
- КБАктёр
Клаудиу
Блеонц
- АПАктриса
Аделаида
Перхою
- ОНАктёр
Овидиу
Никулеску
- АААктёр
Андрей
Арадитц
- РБАктёр
Рон
Балики
- ДРСценарист
Джейсон
Рэйнуотер
- КВСценарист
Киони
Ваксман
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- ДШПродюсер
Джон
Шорт
- БДПродюсер
Бинь
Дань
- БСПродюсер
Бенжамин
Сакс
- ОДХудожница
Оана
Драгичи
- ДВМонтажёр
Девеш
Верма
- ДРКомпозитор
Джастин
Рейнес