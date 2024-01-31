Хороший человек
Wink
Фильмы
Хороший человек
8.52014, A Good Man
Боевик98 мин18+

Хороший человек (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Бывший спецназовец ввязывается в противостояние китайской и русской мафии в попытках защитить семью по соседству. Брутальный боевик со Стивеном Сигалом.

Скандально завершив карьеру в спецназе, Александр пропадает с радаров бывших товарищей и переезжает в Румынию, где надеется начать новую жизнь. Он знакомится со своей новой соседкой Леной и ее юной сестрой Миа. Их американский родственник Саша задолжал крупную сумму российскому мафиози Владимиру. Александр не может оставаться в стороне и оказывается втянут в противостояние с российскими бандитами, к которому после подключаются и китайские гангстеры, связанные с его прошлым.

Чем закончится этот конфликт, вы узнаете, когда будете смотреть «Хороший человек» 2014 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший человек»