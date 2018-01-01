Wink
Хороший человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший человек»

Режиссёры

Киони Ваксман

Keoni Waxman
Режиссёр

Актёры

Стивен Сигал

Steven Seagal
АктёрAlexander
Виктор Уэбстер

Victor Webster
АктёрSasha
Ма Ци

Ma Tzi
АктёрMr. Chen
Юлия Вердес

Iulia Verdes
АктрисаLena
София Николаеску

Sofia Nicolaescu
АктрисаMya
Клаудиу Блеонц

Claudiu Bleonţ
АктёрVladimir
Аделаида Перхою

Adelaida Perjoiu
АктрисаMaria (в титрах: Ana Adelaida Perjoiu)
Овидиу Никулеску

Ovidiu Niculescu
АктёрPavel
Андрей Арадитц

Andrei Aradits
АктёрOwner
Рон Балики

Ron Balicki
АктёрPolanski

Сценаристы

Джейсон Рэйнуотер

Jason Rainwater
Сценарист
Киони Ваксман

Keoni Waxman
Сценарист

Продюсеры

Филлип Б. Голдфайн

Phillip B. Goldfine
Продюсер
Джон Шорт

John Short
Продюсер
Бинь Дань

Binh Dang
Продюсер
Бенжамин Сакс

Benjamin Sacks
Продюсер

Художники

Оана Драгичи

Oana Draghici
Художница

Монтажёры

Девеш Верма

Devesh Verma
Монтажёр

Композиторы

Джастин Рейнес

Justin Raines
Композитор