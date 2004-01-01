Вне досягаемости
Wink
Фильмы
Вне досягаемости
8.92004, Out of Reach
Боевики, Триллеры81 мин16+

Вне досягаемости (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Билли Рэй Лэсинг - бывший американский спецназовец с богатым послужным списком. Устав от грязи и кровопролития, он решает посвятить остаток жизни благородному делу - спасению и воспитанию детей, оставшихся без родителей.

Однажды он узнает, что одна из его подопечных таинственным образом исчезла из сиротского дома в Польше. Чтобы отыскать девочку, Лэсинг отправляется в Европу. Оказавшись на месте, Билли Рэй проводит собственное расследование и с ужасом выясняет, что последние годы он не только не помогал обездоленным детям, а успешно способствовал торговле ими...

Он выходит на след международной банды отъявленных головорезов, не гнушающихся самыми грязными способами заработка. Но Лэсинг готов к схватке и одержим жаждой мести!

Вне досягаемости смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.0 IMDb