Время расплаты (фильм, 2023) смотреть онлайн

Криминальный триллер о полицейском, у которого начинаются проблемы с законом после гибели напарника. В фильме снялись Доминик Перселл, Мэл Гибсон и Ник Стал. Том Моран и Майк Тортон — верные напарники, которые ловят наркоторговцев и всегда поддерживают друг друга. Внезапно Том узнает, что у него рак желудка, и, понимая, что ему осталось недолго, решает инсценировать свое убийство, чтобы его семье выплатили щедрую компенсацию за героическую смерть кормильца при исполнении. Осуществить хитрый план ему помогают Торнтон и осведомитель, который тоже тяжело болен и согласен изобразить покушение на Морана. Все проходит не совсем так, как рассчитывал Том, но самое главное, что после этого Майка начинают подозревать в ограблении наркоторговцев. Расследовать его «дело» берется опытный и очень принципиальный детектив Уильям Лернер.


