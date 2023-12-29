Время расплаты (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Криминальный триллер о полицейском, у которого начинаются проблемы с законом после гибели напарника. В фильме снялись Доминик Перселл, Мэл Гибсон и Ник Стал. Том Моран и Майк Тортон — верные напарники, которые ловят наркоторговцев и всегда поддерживают друг друга. Внезапно Том узнает, что у него рак желудка, и, понимая, что ему осталось недолго, решает инсценировать свое убийство, чтобы его семье выплатили щедрую компенсацию за героическую смерть кормильца при исполнении. Осуществить хитрый план ему помогают Торнтон и осведомитель, который тоже тяжело болен и согласен изобразить покушение на Морана. Все проходит не совсем так, как рассчитывал Том, но самое главное, что после этого Майка начинают подозревать в ограблении наркоторговцев. Расследовать его «дело» берется опытный и очень принципиальный детектив Уильям Лернер. Итоги расследования ждут вас в триллере «Время расплаты» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- МОРежиссёр
Майкл
Обловитц
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Мэл
Гибсон
- НСАктёр
Ник
Стал
- АРАктриса
Ариэль
Рэйсин
- ЭВАктёр
Эрик
Вальдес
- РРАктёр
Расселл
Ричардсон
- КСАктриса
Камила
Савиа
- МКСценарист
Майкл
Кэйчек
- БНСценарист
Брук
Нассер
- МОСценарист
Майкл
Обловитц
- ДКПродюсер
Дэниэл
Каммингс
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- МОПродюсер
Майкл
Обловитц
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти