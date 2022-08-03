Последний рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн

Бывший агент по борьбе с наркотрафиком переезжает в тихий городок, которым заправляет наркодилер. Фильм «Последний рубеж» — семейный боевик с Джейсоном Стэйтемом, Джеймсом Франко и Вайноной Райдер по сценарию Сильвестра Сталлоне.



Фил Брокер ушел из Управления по борьбе с наркотиками и вместе с маленькой дочерью поселился в небольшом городке. Уютный дом в окружении природы как раз подходит для того, чтобы забыть прошлое и начать новую спокойную жизнь. Однако вскоре герой переходит дорогу бандиту по прозвищу Аллигатор и понимает, что город вовсе не такой тихий, каким казался на первый взгляд. Аллигатор готовит новую партию наркотиков на продажу и держит бывшего копа на прицеле. Когда дело доходит до похищения дочери, это становится для Брокера последним рубежом. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы наказать преступников.



Удастся ли ему спасти дочь и что придется для этого предпринять? Узнаете, если будете смотреть «Последний рубеж», фильм 2013 года, онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

