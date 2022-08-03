Последний рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Бывший агент по борьбе с наркотрафиком переезжает в тихий городок, которым заправляет наркодилер. Фильм «Последний рубеж» — семейный боевик с Джейсоном Стэйтемом, Джеймсом Франко и Вайноной Райдер по сценарию Сильвестра Сталлоне.
Фил Брокер ушел из Управления по борьбе с наркотиками и вместе с маленькой дочерью поселился в небольшом городке. Уютный дом в окружении природы как раз подходит для того, чтобы забыть прошлое и начать новую спокойную жизнь. Однако вскоре герой переходит дорогу бандиту по прозвищу Аллигатор и понимает, что город вовсе не такой тихий, каким казался на первый взгляд. Аллигатор готовит новую партию наркотиков на продажу и держит бывшего копа на прицеле. Когда дело доходит до похищения дочери, это становится для Брокера последним рубежом. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы наказать преступников.
Удастся ли ему спасти дочь и что придется для этого предпринять? Узнаете, если будете смотреть «Последний рубеж», фильм 2013 года, онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джеймс
Франко
- ИВАктриса
Изабела
Видович
- Актриса
Кейт
Босворт
- МХАктёр
Маркус
Хестер
- Актёр
Клэнси
Браун
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- Продюсер
Сильвестр
Сталлоне
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- МАКомпозитор
Марк
Айшем