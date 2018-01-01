Wink
Фильмы
Последний рубеж
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний рубеж»

Режиссёры

Гэри Фледер

Gary Fleder
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрPhil Broker
Джеймс Франко

James Franco
АктёрMorgan 'Gator' Bodine
Изабела Видович

Izabela Vidovic
АктрисаMaddy Broker
Кейт Босворт

Kate Bosworth
АктрисаCassie Bodine Klum
Маркус Хестер

Marcus Hester
АктёрJimmy Klum
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрSheriff Keith Rodrigue
Вайнона Райдер

Winona Ryder
АктрисаSheryl Marie Mott
Омар Бенсон Миллер

Omar Benson Miller
АктёрTeedo
Рашель Лефевр

Rachelle Lefevre
АктрисаSusan Hetch
Фрэнк Грилло

Frank Grillo
АктёрCyrus Hanks

Сценаристы

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
Сценарист

Продюсеры

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
Продюсер
Кевин Кинг Темплтон

Kevin King Templeton
Продюсер
Рене Бессон

René Besson
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Келли Джонс

Kelli Jones
Художница

Монтажёры

Падрик Маккинли

Padraic McKinley
Монтажёр

Операторы

Тео ван де Санде

Theo van de Sande
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор