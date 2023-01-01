Биография

Фил Барантини — британский актер и режиссер. Родился в Ливерпуле 13 июля 1980 года. До 16 лет будущий артист обучался в школе в Уиднесе. В это же время Фил участвовал в театральных постановках. В 17 лет Барантини перебрался в Лондон для съемок в картине, с которой началась его профессиональная биография. Сейчас кинодеятель пробует себя и в другой кинематографической специальности — в 2019 году он выпустил первую режиссерскую работу — короткометражку Seconds Out, которая получила награды на Overcome Film Festival и Romford Film Festival. Также Фил занимается продюсированием и написанием сценариев. Дебютом Фила Барантини стала роль в триллере «Котяра» 1998 года. Затем актер снялся в драматических сериалах «Команда мечты», «Врачи», «Чисто английское убийство», ленте «Банда Келли» и других проектах. Всего в фильмографии Фила 37 актерских работ. Выше других оказались оценены картины «Братья по оружию», «Чернобыль», «Срок» и «Ночные вызовы», в котором Барантини выступил и актером, и режиссером.