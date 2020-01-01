Злодей
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Злодей (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.72020, Villain
Боевики, Криминал93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Отсидев большой срок в тюрьме, закоренелый преступник Эдди Фрэнкс вышел на свободу, намереваясь начать жизнь с чистого листа. Однако о далеко идущих планах пришлось забыть, когда стало известно, что его родной брат Шон задолжал большую сумму денег местным гангстерам. Желая спасти своего брата, главный герой вынужден вновь окунуться в преступный мир и решиться ещe на одно рискованное ограбление.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злодей»

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