Злодей (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.72020, Villain
Боевики, Криминал93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Отсидев большой срок в тюрьме, закоренелый преступник Эдди Фрэнкс вышел на свободу, намереваясь начать жизнь с чистого листа. Однако о далеко идущих планах пришлось забыть, когда стало известно, что его родной брат Шон задолжал большую сумму денег местным гангстерам. Желая спасти своего брат�а, главный герой вынужден вновь окунуться в преступный мир и решиться ещe на одно рискованное ограбление.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Фил
Барантини
- КФАктёр
Крэйг
Фэйрбрасс
- ДРАктёр
Джордж
Руссо
- ИХАктриса
Идзука
Хойл
- ММАктёр
Марк
Монеро
- ТМАктёр
Томи
Мэй
- ЭЛАктриса
Элуиз
Ловелл Андерсон
- ТСАктёр
Таз
Скайлар
- НААктёр
Николас
Аарон
- РГАктёр
Роберт
Гленистер
- МДАктёр
Майкл
Джон Трианор
- ГХСценарист
Грег
Холл
- ДРСценарист
Джордж
Руссо
- БРПродюсер
Барт
Располи
- Продюсер
Фил
Барантини
- ГХПродюсер
Грег
Холл
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- БМХудожник
Билл
Милнер