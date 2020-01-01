Злодей (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отсидев большой срок в тюрьме, закоренелый преступник Эдди Фрэнкс вышел на свободу, намереваясь начать жизнь с чистого листа. Однако о далеко идущих планах пришлось забыть, когда стало известно, что его родной брат Шон задолжал большую сумму денег местным гангстерам. Желая спасти своего брат�а, главный герой вынужден вновь окунуться в преступный мир и решиться ещe на одно рискованное ограбление.



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