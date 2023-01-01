Ночные вызовы (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Измотанный и выгоревший полицейский из Ливерпуля Крис Карсон работает в ночную смену, сталкиваясь с постоянным давлением службы на передовой, нравственными компромиссами и семейными проблемами. Появление напарника-новичка окончательно выводит ситуацию из равновесия. В экстремальных условиях ночных дежурств полицейским нужно будет или научиться работать вместе или уничтожить друг друга.



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