МайАнна Бёринг

Биография

МайАнна Беринг — британская актриса. Родилась в шведском городе Сундсвалле 22 сентября 1979 года. Несмотря на то, что артистка появилась на свет в Швеции, ее детство и юность прошли в Омане. Там девушка училась в American British Academy, а в 1995 году перебралась в Лондон. В 2004 году окончила Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Помимо ролей в кино и сериалах, девушка играла в театральных постановках. После получения высшего образования МайАнны Беринг дебютировала на экране. В том же году девушка появилась в сериале «Предотвращение преступления». Затем актриса снялась в проекте «Доктор Кто», фильмах ужасов Нила Маршалла «Спуск» 2005 года и «Судный день» 2008 года, но известность МайАнне принесла роль Тани в завершающих двух частях ленты «Сумерки. Сага: Рассвет». В 2022 году вышел драматический сериал «Ночные вызовы», где актриса исполнила роль первого плана. Всего профессиональная биография Беринг насчитывает более 40 проектов.