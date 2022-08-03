Очередная встреча группы психологической помощи для наемных убийц идет не по плану из-за смерти известного сенатора. Фильм «Клуб анонимных киллеров» (2019) — черная комедия с Гэри Олдманом и Джессикой Альбой о профессиональном кризисе и его преодолении.



В подвале одной из лондонских церквей регулярно проходят встречи анонимных киллеров. Здесь наемные убийцы изливают душу, рассказывают о недавних заданиях и пытаются понять, осталось ли в них самих что-то человеческое. Но очередное собрание отличается от привычных: на него приходит новая участница, застенчивая начинающая убийца Элис, а главной темой становится смерть сенатора Кайла, из-за которого улицы города наводнила полиция.



Что скрывают убийцы, собравшиеся в старом подвале, расскажет «Клуб анонимных киллеров» — фильм 2019 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

