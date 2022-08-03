Клуб анонимных киллеров (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Очередная встреча группы психологической помощи для наемных убийц идет не по плану из-за смерти известного сенатора. Фильм «Клуб анонимных киллеров» (2019) — черная комедия с Гэри Олдманом и Джессикой Альбой о профессиональном кризисе и его преодолении.
В подвале одной из лондонских церквей регулярно проходят встречи анонимных киллеров. Здесь наемные убийцы изливают душу, рассказывают о недавних заданиях и пытаются понять, осталось ли в них самих что-то человеческое. Но очередное собрание отличается от привычных: на него приходит новая участница, застенчивая начинающая убийца Элис, а главной темой становится смерть сенатора Кайла, из-за которого улицы города наводнила полиция.
Что скрывают убийцы, собравшиеся в старом подвале, расскажет «Клуб анонимных киллеров» — фильм 2019 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- МОРежиссёр
Мартин
Оуэн
- Актриса
МайАнна
Бёринг
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Томми
Флэнаган
- ЭМАктриса
Элизабет
Моррис
- РНАктриса
Рион
Николь Браун
- МСАктёр
Майкл
Соча
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Тим
Макиннерни
- СХАктёр
Сэм
Хэзелдайн
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- СДСценарист
Сет
Джонсон
- ЭМСценарист
Элизабет
Моррис
- МОСценарист
Мартин
Оуэн
- КБПродюсер
Кирсти
Белл
- ТБПродюсер
Тим
Бурк
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КСХудожник
Кассандра
Сурина
- КФХудожница
Кейт
Форбс
- РКХудожница
Роуз
Констам
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ХХОператор
Ховард
Хелле
- РГКомпозитор
Роджер
Гоула Сарда