Клуб анонимных киллеров
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Клуб анонимных киллеров

Клуб анонимных киллеров (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.02019, Killers Anonymous
Боевик, Триллер91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Очередная встреча группы психологической помощи для наемных убийц идет не по плану из-за смерти известного сенатора. Фильм «Клуб анонимных киллеров» (2019) — черная комедия с Гэри Олдманом и Джессикой Альбой о профессиональном кризисе и его преодолении.

В подвале одной из лондонских церквей регулярно проходят встречи анонимных киллеров. Здесь наемные убийцы изливают душу, рассказывают о недавних заданиях и пытаются понять, осталось ли в них самих что-то человеческое. Но очередное собрание отличается от привычных: на него приходит новая участница, застенчивая начинающая убийца Элис, а главной темой становится смерть сенатора Кайла, из-за которого улицы города наводнила полиция.

Что скрывают убийцы, собравшиеся в старом подвале, расскажет «Клуб анонимных киллеров» — фильм 2019 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб анонимных киллеров»