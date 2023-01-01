Мэтью Херберт

Биография

Мэттью Херберт — британский композитор, музыкальный продюсер и диджей. Основатель компании Accidental Records. Родился в Пембери в 1972 году. С детства проявляя интерес к музыке, Мэттью получил образование в Эксетерском университете. Херберт известен уникальным подходом к музыке — используя такие звуки, как хруст при откусывании яблока, шуршание пакета чипсов, звон посуды, композитор создает новое завораживающее звучание. Также композитор работает под псевдонимами, чтобы обратить внимание слушателя на качество музыки, а не на громкое имя. Херберт выступал на знаменитых мировых площадках, сопровождал композициями балет, модные показы и театральные постановки. Мэттью Херберт является композитором более 30 кинопроектов, среди которых документальный фильм «Дрис Ван Нотен», криминальная драма «Темпл», фантастическая мелодрама «Крестики-нолики», британский сериал по бестселлеру Николаса Блейка «Чудовище должно умереть», музыкальная комедия «В отрыв!» и триллер с Мартином Фриманом «Ночные вызовы».