Биография

Йохан Херлин Аидт — датский оператор и режиссер. Родился в Копенгагене. Прежде чем прийти в кинематограф, Йохан работал оператором-постановщиком рекламных роликов. Профессиональная биография Йохана Херлина Аидта насчитывает более 20 проектов, над которыми он работал как оператор и ассистент, и 3 режиссерские работы. Кинодеятель участвовал в съемках драматического сериала «Карточный домик», криминальной комедии «8 подруг Оушена», политического триллера «Отчет о пытках», биографической картины «Лжец, Великий и Ужасный» с Робертом Де Ниро в главной роли. Оператор снял все эпизоды сериала «Преступления в Дели» и криминально-драматического триллера «Ночные вызовы».