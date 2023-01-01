Ночные вызовы. Сезон 1
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Ночные вызовы
1-й сезон

Ночные вызовы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.72022, The Responder 6 серий
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Свежий британский сериал о борьбе полицейского с преступностью, депрессией и личностными конфликтами. Не пропустите новый драматический триллер «Ночные вызовы» — сериал от создателей «Острых козырьков» и «Чернобыля» доступен только на Wink!

В первом сезоне полицейский Крис Карсон вынужден на исходе сил каждую ночь самоотверженно выходить на улицы Ливерпуля и следить за порядком. Сам рядовой признается, что несмотря на доблестную профессию он давно не делал ничего хорошего. Однажды в напарники Карсону ставят неопытную сотрудницу Рэйчел, стремящуюся неукоснительно следовать учебным инструкциям, которые не работают на практике. Теперь героям с разным жизненным опытом и взглядом на профессию придется не только ужиться друг с другом, но и выбраться из опасной игры с криминальными авторитетами, наркотрафиком и шантажом...

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb