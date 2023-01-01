Ночные вызовы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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В первом сезоне полицейский Крис Карсон вынужден на исходе сил каждую ночь самоотверженно выходить на улицы Ливерпуля и следить за порядком. Сам рядовой признается, что несмотря на доблестную профессию он давно не делал ничего хорошего. Однажды в напарники Карсону ставят неопытную сотрудницу Рэйчел, стремящуюся неукоснительно следовать учебным инструкциям, которые не работают на практике. Теперь героям с разным жизненным опытом и взглядом на профессию придется не только ужиться друг с другом, но и выбраться из опасной игры с криминальными авторитетами, наркотрафиком и шантажом...



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