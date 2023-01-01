Биография

Крис Кэри — британский продюсер. Крис работал в кинокомпании ITV Studios, где занимал должность исполнительного продюсера и продюсера сериалов. Затем Кэри стал исполнительным продюсером первого в мире арабского веб-сериала Shankaboot. В настоящее время кинодеятель является управляющим директором продюсерской компании Лоуренса Бауэна Dancing Ledge Productions и тесно сотрудничает с BBC. Лучшими работами Криса Кэри по мнению зрителей и критиков являются драматический фильм «Кукла» 2008 года, адаптация одноименного бессмертного романа Виктора Гюго «Отверженные» 2018 года, комедийно-фантастический сериал «Дирк Джентли» и криминально-драматический проект «Ночные вызовы» 2022 года, который Крис продюсировал совместно с коллегами из Dancing Ledge Productions.