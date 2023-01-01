Биография

Марк Вомак — британский актер кино и телевидения. Родился в Ливерпуле 9 января 1961 года. Будущий артист вырос в многодетной семье, окончил школу в Чилдуолле, а затем перебрался в Лондон, где получил профессиональное образование в Королевской академии драматического искусства. Впервые на экране Марк Вомак появился в 1988 году в драматическом телесериале Piece of Cake, снятом по одноименному роману Дерека Робинсона. Творческая биография актера состоит из множества криминально-драматических сериалов, среди которых особенно выделяются ленты «Закон Мерфи», «Безмолвный свидетель», «Вера», «Ночные вызовы». Также Марк появился в драматической антологии «Двигаясь вперед», мыльной опере «Эммердейл» и других сериалах. Кинодеятель известен и по детективу «Ирландский маршрут», комедийно-драматическому проекту «Одна ночь в Стамбуле» и ленте «Танцы в темноте».