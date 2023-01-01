Биография

Фин Трох — бельгийский режиссер, сценарист и продюсер. Родилась в городе Лондерзеле 11 мая 1978 года. Будущая деятельница искусства выросла в киносреде, ведь ее отец — знаменитый в родной стране киномонтажер Людо Трох. Профессиональное образование Фин получила в подразделении Школы искусств LUCA, Sint-Lukas, выпустившись в 2000 году. Карьеру режиссера Фин Трох начала с короткометражных фильмов, но в 2005 году выпустила первый в своей профессиональной биографии полный метр — «Чужое счастье», который сразу был встречен положительно и номинирован на Гентском международном кинофестивале. Ее фильмография насчитывает 10 проектов, один из которых — криминально-драматический сериал 2022 года «Ночные вызовы».