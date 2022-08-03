Полицейский на грани нервного срыва пытается сохранить работу и семью, все глубже погружаясь в криминальный мир. Драма «Ночные вызовы» — сериал с блистательным Мартином Фриманом, написанный бывшим офицером Тони Шумахером.



Полицейский Крис Карсон работает в ночные смены на улицах Ливерпуля. Тяжелые будни и отсутствие солнечного света постепенно подтачивают его психику, что негативно сказывается на семье Криса, которая уже давно находится на грани развала. Однажды у местного дилера и друга детства полицейского пропадает большая партия наркотиков. Он просит Криса найти товар, а тот выходит на девушку по имени Кейси, к которой у него внезапно просыпаются отцовские чувства. В это время у Криса появляется новая напарница — недавно закончившая академию Рэйчел, еще не избавившаяся от идеализма. Постепенно Крису становится все тяжелее удерживаться на плаву на работе и в личной жизни, а регулярные сеансы у психотерапевта заставляют всплыть на поверхность его старые травмы.



Чтобы узнать, сумеет ли Крис справиться с давлением обстоятельств, смотрите сериал «Ночные вызовы» в подписке Amediateka на Wink.

