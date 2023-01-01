Биография

Тони Шумахер — британский сценарист и писатель. Родился в Хайтоне 16 мая 1967 года. В детстве Тони мечтал стать писателем, однако перед этим попробовал себя во многих профессиях. Путешествуя по миру, Шумахер работал кровельщиком, ювелиром, вышибалой, барменом, мусорщиком и продавцом на круизных лайнерах, однако позже вернулся в Ливерпуль и устроился на работу полицейским. За 11 лет профессия измотала его и привела к выгоранию, поэтому Шумахер стал таксистом. Однажды, объезжая улицы Ливерпуля, мужчина вспомнил о своей детской мечте и начал писать. Первые романы Тони Шумахера были опубликованы издательством HarperCollins в США. Затем в рамках стипендиальной программы для сценаристов ScreenSkills наставником мужчины стал Джимми МакГоверн, что позволило Тони сосредоточиться на разработке сценария для сериала «Ночные вызовы», основанном на его собственных воспоминаниях.