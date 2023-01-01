Биография

Уоррен Браун — британский актер. Двукратный чемпион мира по тайскому боксу. Родился в Уоррингтоне 11 мая 1978 года. Уоррен закончил Солфордский университет. В 2016 году он впервые появился на театральной сцене — исполнил роль Кента в спектакле Нила Ле Бьюта «Причины быть счастливым» в Хэмпстедском театре. Дебютом Уоррена Брауна на экране стала эпизодическая роль Донни Магуайра в культовом драматическом сериале «Бесстыжие». Затем актер появился в мыльной опере «Холлиокс». Также Уоррен принял участие в бессмертных проектах «Чисто английское убийство», «Доктор Кто», «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В 2022 году Браун исполнил роль антагониста Рэймонда Муллена в криминально-драматическом проекте «Ночные вызовы». Всего творческая биография актера насчитывает внушительные полсотни проектов.