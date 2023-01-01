Биография

Эделайо Эдедайо — британская актриса. Родилась в Нигерии 18 декабря 1988 года. Детство и юность артистки прошли в британском Дагенхэме. Девочка с ранних лет мечтала стать актрисой, придумывала и сама с собой разыгрывала сценарии. Мама Эделайо хотела для дочери другую профессию, поэтому девушка окончила юридический факультет Лондонского университета Брунеля. Однако с шестого класса Эделайо продолжала следовать за мечтой и посещала школу актерского мастерства Identity School of Acting, что стало поворотным моментом в ее биографии. Субботние занятие переросли в нечто большее, и Эделайо Эдедайо подписала контракт с агенством от своей актерской школы, благодаря чему в 2007 получила первую профессиональную роль в сериале The Bill. Затем девушка снялась в культовых лентах «Чисто английское убийство» и «Молокососы». В 2022 году Эделайо исполнила роль Рэйчел в драматическом сериале «Ночные вызовы». Всего фильмография девушки насчитывает более 20 проектов.