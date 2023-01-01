Биография

Джош Финан — британский актер. Родился 18 декабря 1996 года. Путь в профессию юноша начал с высшего образования — Джош окончил Бристольскую театральную школу Old Vic в 2016 году. Прежде чем появиться на экране, Финан дебютировал на театральной сцене — принял участие в постановках «Щелкунчик», «Семь актов милосердия» и «Долли хочет умереть». Актер состоит в агенстве Insight Management & Production и является членом Национального молодежного театра Великобритании. Профессиональная биография Джоша Финана насчитывает более десятка проектов. Первым стал драматический сериал «Герилья» 2017 года, где Джош исполнил роль Эйдана. Также актер появился в боевике «Хеллбой» 2019 года, драматическом фильме «Аффект» 2020 года и пронзительном криминально-драматическом сериале «Ночные вызовы» 2022 года.