Хокум (фильм, 2026) смотреть онлайн

«Хокум» — фильм 2026 года от Дэмиэна Маккарти, одного из самых заметных авторов современного ирландского хоррора. Главную роль исполнил Адам Скотт.



Писатель Оум Бауман приезжает в уединенный отель в ирландской глубинке, чтобы исполнить последнюю волю родителей и развеять их прах. Однако тихая поездка превращается в расследование загадочного исчезновения молодой горничной Фионы. Пытаясь выяснить, что произошло, Оум узнает о закрытом «номере для молодоженов», который местные жители обходят стороной. Согласно легендам, именно там обитает ведьма. Чем глубже герой погружается в тайны отеля, тем сильнее переплетаются сверхъестественные события, местные суеверия и его собственное прошлое.



«Хокум» — фильм, повествующий мрачную историю о горе, семейных тайнах и столкновении с древним злом в самом сердце ирландской глубинки. Смотреть «Хокум» онлайн можно на Wink.

