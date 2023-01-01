Биография

Дэвид Уилмот — ирландский актер театра и кино. Номинант на театральную премию «Тони» за лучшую мужскую роль в 2006 году. Родился в городе Дублин. Дэвид начинал свой профессиональный путь с театра в родной Ирландии. Актер отметился ролью во многих постановках, среди которых «Шесть персонажей в поисках автора», «Как вам это понравится» и «Лейтенант Инишмора». За главную роль в последнем Уилмот получил особенное признание и номинировался на премии, в том числе на «Тони». Дэвид Уилмот снимается в кино и сериалах с начала 90-х годов. Его первой киноработой стала драма Джим Шеридана «Поле» 1990 года, а первым сериалом — «Чисто английское убийство» в 1993 году. В 2003 году актер снялся в оскароносной короткометражке «Шестизарядный» у известного ирландского драматурга и режиссера Мартина МакДоны, а после — у его старшего брата в фильмах «Однажды в Ирландии», «Голгофа» и «Война против всех». Также Дэвид знаком зрителям по сериалам «Черные паруса» и «Викинги».