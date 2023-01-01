Рождественское приключение (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Лина и Макс живут в Нью-Йорке и очень хотят попасть на Рождество в свой маленький городок, но из-за снежной бури их рейс отменили. Теперь они вынуждены добираться своим ходом.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ККРежиссёр
Кэтрин
Киран
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- ГХАктёр
Грейстон
Холт
- ДКАктёр
Джон
Кор
- РБАктриса
Робин
Брэдли
- ЭЭАктриса
Эрика
Эллиот
- СГАктёр
Себастьян
Гаки
- КМАктёр
Кит
Маккекни
- РХАктриса
Рэйлин
Хэрвуд
- МКАктёр
Мэтт
Кларк
- ПХАктриса
Патриция
Хэррас
- НДАктёр
Нилс
Дж Хонестад
- РААктёр
Риз
Александр
- ДХАктёр
Дерек
Хэмилтон
- ЭОАктриса
Эмма
Оливер
- РЛПродюсер
Рэйчел
Ли Кук
- ДХПродюсер
Джим
Хэд
- МППродюсер
Майкл
Прупас
- ДСПродюсер
Джоэл
С. Райс
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- ПСОператор
Питер
Статис