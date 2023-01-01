Рождественское приключение
Wink
Фильмы
Рождественское приключение
6.82023, Cross Country Christmas
Мелодрама, Комедия82 мин18+

Рождественское приключение (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Лина и Макс живут в Нью-Йорке и очень хотят попасть на Рождество в свой маленький городок, но из-за снежной бури их рейс отменили. Теперь они вынуждены добираться своим ходом.


Рождественское приключение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественское приключение»