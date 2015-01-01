Лондонские каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Комедия, вдохновленная реальной историей из юности Елизаветы II, от режиссера фильмов «Джейн Остин» и «Чумовые боты». Действие разворачивается 8 мая 1945 года. Англия воодушевлена окончанием Второй мировой, повсюду проходят гуляния в честь Победы. Сестры Маргарет и Елизавета тоже мечтают погулять – они не покидали дворец вот уже шесть лет. Но праздничное настроение не чуждо и строгому королю Георгу – он отпускает дочерей познакомиться с улицами Лондона и даже разрешает вернуться после полуночи. Радостные принцессы мчатся на встречу приключениям, и те не заставляют себя ждать. Девушки очень далеки от реального мира и с первых минут начинают попадать в курьезные ситуации. Приключения королевских особ ждут вас в фильме «Лондонские каникулы» на Wink.



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