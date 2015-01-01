Лондонские каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия, вдохновленная реальной историей из юности Елизаветы II, от режиссера фильмов «Джейн Остин» и «Чумовые боты». Действие разворачивается 8 мая 1945 года. Англия воодушевлена окончанием Второй мировой, повсюду проходят гуляния в честь Победы. Сестры Маргарет и Елизавета тоже мечтают погулять – они не покидали дворец вот уже шесть лет. Но праздничное настроение не чуждо и строгому королю Георгу – он отпускает дочерей познакомиться с улицами Лондона и даже разрешает вернуться после полуночи. Радостные принцессы мчатся на встречу приключениям, и те не заставляют себя ждать. Девушки очень далеки от реального мира и с первых минут начинают попадать в курьезные ситуации. Приключения королевских особ ждут вас в фильме «Лондонские каникулы» на Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- Режиссёр
Джулиан
Джаррольд
- Актриса
Сара
Гадон
- Актриса
Бел
Паули
- Актёр
Джек
Рейнор
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- ДГАктёр
Джек
Гордон
- ЛСАктёр
Лоуренс
Спэллман
- ДСАктёр
Джеффри
Стретфилд
- РШАктриса
Рут
Шин
- КХСценарист
Кевин
Худ
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- КБОператор
Кристоф
Бокарн