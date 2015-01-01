Лондонские каникулы
Wink
Фильмы
Лондонские каникулы

Лондонские каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, A Royal Night Out
Мелодрама, Исторический92 мин18+

О фильме

Комедия, вдохновленная реальной историей из юности Елизаветы II, от режиссера фильмов «Джейн Остин» и «Чумовые боты». Действие разворачивается 8 мая 1945 года. Англия воодушевлена окончанием Второй мировой, повсюду проходят гуляния в честь Победы. Сестры Маргарет и Елизавета тоже мечтают погулять – они не покидали дворец вот уже шесть лет. Но праздничное настроение не чуждо и строгому королю Георгу – он отпускает дочерей познакомиться с улицами Лондона и даже разрешает вернуться после полуночи. Радостные принцессы мчатся на встречу приключениям, и те не заставляют себя ждать. Девушки очень далеки от реального мира и с первых минут начинают попадать в курьезные ситуации. Приключения королевских особ ждут вас в фильме «Лондонские каникулы» на Wink.

Лондонские каникулы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лондонские каникулы»