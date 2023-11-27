Папа, не звезди
Папа, не звезди

Папа, не звезди (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.62023, La tête dans les étoiles
Комедия91 мин18+
Курьер из службы доставки случайно попадает в космос. Улетная комедия со звездой «Хорошего доктора»
О фильме

Улетная комедия о работнике службы доставки, которого принимают за космонавта, с Хакимом Джемили из «Хорошего доктора». Доставщик еды по имени Али звезд с неба не хватает — он без особого рвения выполняет свою не слишком любимую работу, а о развитии и не помышляет. Как вдруг, доставляя заказ в космический центр, герой решает примерить костюм космонавта, чтобы сделать пару фото и впечатлить восьмилетнюю дочь. В таком виде Али принимают за реального звездолетчика, а он не выдает себя и в итоге оказывается на МКС. Ему предстоит полугодовая космическая одиссея вокруг Земли, притом, что мужчина страдает клаустрофобией и точно не прошел бы предполетные тесты. Чем для Али обернется эта авантюра, можно узнать, если комедию «Папа, не звезди!» 2023 смотреть онлайн на нашем сервисе.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

