Папа, не звезди (фильм, 2023) смотреть онлайн

Улетная комедия о работнике службы доставки, которого принимают за космонавта, с Хакимом Джемили из «Хорошего доктора». Доставщик еды по имени Али звезд с неба не хватает — он без особого рвения выполняет свою не слишком любимую работу, а о развитии и не помышляет. Как вдруг, доставляя заказ в космический центр, герой решает примерить костюм космонавта, чтобы сделать пару фото и впечатлить восьмилетнюю дочь. В таком виде Али принимают за реального звездолетчика, а он не выдает себя и в итоге оказывается на МКС. Ему предстоит полугодовая космическая одиссея вокруг Земли, притом, что мужчина страдает клаустрофобией и точно не прошел бы предполетные тесты. Чем для Али обернется эта авантюра, можно узнать, если комедию «Папа, не звезди!» 2023 смотреть онлайн на нашем сервисе.

