Папа, не звезди (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Улетная комедия о работнике службы доставки, которого принимают за космонавта, с Хакимом Джемили из «Хорошего доктора». Доставщик еды по имени Али звезд с неба не хватает — он без особого рвения выполняет свою не слишком любимую работу, а о развитии и не помышляет. Как вдруг, доставляя заказ в космический центр, герой решает примерить костюм космонавта, чтобы сделать пару фото и впечатлить восьмилетнюю дочь. В таком виде Али принимают за реального звездолетчика, а он не выдает себя и в итоге оказывается на МКС. Ему предстоит полугодовая космическая одиссея вокруг Земли, притом, что мужчина страдает клаустрофобией и точно не прошел бы предполетные тесты. Чем для Али обернется эта авантюра, можно узнать, если комедию «Папа, не звезди!» 2023 смотреть онлайн на нашем сервисе.
Рейтинг
- ЭЖРежиссёр
Эммануэль
Жилибер
- ХДАктёр
Хаким
Джемили
- Актриса
Алис
Поль
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- НМАктриса
Навель
Мадани
- ЛВАктриса
Лиссандра
Вальдес Робас
- Актриса
Оливия
Коте
- ББАктёр
Брахим
Булель
- БРАктриса
Беатрис
Розен
- КЧАктёр
Кловис
Чо
- МСАктёр
Микаэль
Сладден
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Скачкова
- ИГХудожник
Игорь
Гэбриел
- ЖАОператор
Жером
Альмерас
- ЭШКомпозитор
Эрванн
Шадон