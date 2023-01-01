Биография

Алис Поль — французская актриса. Родилась в Сен-Пьере 3 декабря 1982 года. Большую часть детства провела в Марселе. Играла во французской театральной постановке C’est tout droit… ou l’inverse, ездила по гастролям в 2006 и 2012 годах. Долгое время Алис Поль снималась в короткометражных фильмах. В 2008 году приняла участие в телефильме «Уродина Мелани», а в 2009 году — во французско-немецком фильме «Шахматистка». Посмотреть на Алис можно в кинолентах «Анонимные романтики», «Круиз», «Дикое желание», «Замуж за 2 дня», «Хочу как Бриджет». Стала популярной после съемок в проекте «Любовь от всех болезней». В 2017 году появилась в картинах «Возьми меня штурмом», «Трое старых друзей», «Маленькое чудо». В послужном списке — более 40 проектов.