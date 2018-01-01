Wink
Папа, не звезди
Актёры и съёмочная группа фильма «Папа, не звезди»

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа, не звезди»

Режиссёры

Эммануэль Жилибер

Emmanuel Gillibert
Режиссёр

Актёры

Хаким Джемили

Hakim Jemili
АктёрAli
Алис Поль

Alice Pol
АктрисаJohanna
Франсуа-Ксавье Демезон

François-Xavier Demaison
АктёрDaniel
Навель Мадани

Nawell Madani
АктрисаNathalie
Лиссандра Вальдес Робас

Lyssandra Valdez Robas
АктрисаNola
Оливия Коте

Olivia Côte
АктрисаEva
Брахим Булель

Brahim Bouhlel
АктёрYanis
Беатрис Розен

Beatrice Rosen
АктрисаConstance
Кловис Чо

Clovis Cho
АктёрZuka
Микаэль Сладден

Mikael Sladden
АктёрTom

Актёры дубляжа

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Ксения Скачкова

Актриса дубляжа

Художники

Игорь Гэбриел

Igor Gabriel
Художник

Операторы

Жером Альмерас

Jérôme Alméras
Оператор

Композиторы

Эрванн Шадон

Erwann Chandon
Композитор