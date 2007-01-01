Просто вместе (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трое главных героев, которым не слишком повезло ни с семьей, ни с характером, неожиданно обретают гармонию и вкус к жизни. Ссоры и примирения, споры и согласие. Держась вместе, они становятся сильнее. Но все не так радужно, и кокон, который соорудили себе трое друзей, не защищает их от превратнос�тей судьбы.



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