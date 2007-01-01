Просто вместе
Wink
Фильмы
Просто вместе

Просто вместе (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.82007, Ensemble, c'est tout
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

Сюжет

Трое главных героев, которым не слишком повезло ни с семьей, ни с характером, неожиданно обретают гармонию и вкус к жизни. Ссоры и примирения, споры и согласие. Держась вместе, они становятся сильнее. Но все не так радужно, и кокон, который соорудили себе трое друзей, не защищает их от превратностей судьбы.

Просто вместе смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Просто вместе»

Всё