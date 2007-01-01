Просто вместе (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.82007, Ensemble, c'est tout
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
Сюжет
Трое главных героев, которым не слишком повезло ни с семьей, ни с характером, неожиданно обретают гармонию и вкус к жизни. Ссоры и примирения, споры и согласие. Держась вместе, они становятся сильнее. Но все не так радужно, и кокон, который соорудили себе трое друзей, не защищает их от превратнос�тей судьбы.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КБРежиссёр
Клод
Берри
- Актриса
Одри
Тоту
- Актёр
Гийом
Кане
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- ФБАктриса
Франсуаз
Бертен
- АСАктёр
Ален
Сакс
- ФРАктриса
Фирмин
Ришар
- БМАктриса
Беатрис
Мишель
- КСАктриса
Каена
Саиги
- ЭСАктриса
Элен
Сюржер
- АШАктёр
Ален
Штерн
- КБСценарист
Клод
Берри
- АГСценарист
Анна
Гавальда
- КБПродюсер
Клод
Берри
- ПГПродюсер
Пьер
Грюнштейн
- НРПродюсер
Натали
Реймс
- СГХудожница
Сильви
Готреле
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- АГОператор
Аньес
Годар
- ФБКомпозитор
Фредерик
Боттон