Двойная жизнь
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Двойная жизнь

Двойная жизнь (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

6.62017, Doubles vies
Драмы, Комедии102 мин18+

Сюжет

Добро пожаловать в мир парижской богемы и интеллектуалов, где всякий ведет двойную жизнь. Писатель-неудачник изменяет жене с актрисой и по совместительству супругой издателя, который в свою очередь имеет связь с молодой подчиненной. К чему героев приведут эти многофигурные отношения?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb