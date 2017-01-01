Двойная жизнь (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
6.62017, Doubles vies
Драмы, Комедии102 мин18+
Сюжет
Добро пожаловать в мир парижской богемы и интеллектуалов, где всякий ведет двойную жизнь. Писатель-неудачник изменяет жене с актрисой и по совместительству супругой издателя, который в свою очередь имеет связь с молодой подчиненной. К чему героев приведут эти многофигурные отношения?
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актёр
Гийом
Кане
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- КТАктриса
Криста
Тере
- НХАктриса
Нора
Хамзави
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- ЛПАктёр
Лоран
Пуатрено
- СБАктриса
Сигрид
Буази
- ЛДАктёр
Лионель
Драй
- АРАктёр
Антуан
Райнарц
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- ЛНПродюсер
Ли
Нья Ки
- ОППродюсер
Оливье
Пер
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со