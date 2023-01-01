Биография

Ленни Кравиц — американский певец, композитор, продюсер и актер. Лауреат премии «Грэмми». Родился в Нью-Йорке 26 мая 1964 года. Кинодеятель рос в творческой семье: его отец был продюсером канала NBC, а мать — актрисой театра и кино. Еще в детстве Ленни решил, что станет музыкантом, поэтому после переезда в Лос-Анджелес присоединился к местному хору. В 1985 году начал своими силами записывать альбом, так как звукозаписывающие студии считали его музыку непригодной. Однако после знакомства со Стивеном Смитом дело сошло с мертвой точки, и уже в 1989-м вышел первый альбом Ленни под названием Let Love Rule. Всего за свою карьеру артист записал более десяти пластинок, получивших признание во всем мире. Яркая внешность музыканта помогла Ленни Кравицу пробиться и на большие экраны. В 2001 году фильмография артиста пополнилась комедией «Образцовый самец», в которой он сыграл самого себя. Также его можно встретить в антиутопии «Голодные игры» и сериале «Красавцы».