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Рождественская звезда (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическая комедия об ученой, планирующей понаблюдать за рождественским звездопадом, и рейнджере, который ей в этом помогает. Мадлен уверена, что в этом году прямо перед Рождеством случится звездопад — об этом говорят все научные данные. Чтобы занять выгодное место для наблюдения, она отправляется в городок Саммит Вью, но по дороге прокалывает шину. К счастью, ей на помощь приходит местный рейнджер Райан, который также показывает, где именно в городе лучше всего изучать уникальное природное явление. Одна проблема — им нужно убедить власти города отключить праздничное освещение, чтобы оно не мешало исследованию. Как будут развиваться отношения Мадлен и Райана и дождутся ли они звездопада, узнаете из фильма «Рождественская звезда» (2021), посмотрев его онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джессика
Хэрмон
- СКАктриса
Сара
Каннинг
- ДЛАктёр
Дэниел
Лиссинг
- ЛЧАктриса
Лоссен
Чэмберс
- КЧАктёр
Клаудия
Чен
- ХКАктёр
Харрисон
Коу
- РКАктёр
Роурк
Критчлоу
- МДАктриса
Мерседес
Де Ла Крус
- Актёр
Джофф
Густафссон
- ДХАктриса
Джульетт
Хабихт
- АТАктёр
Алистер
Тингейт
- ЛХСценарист
Лори
Хоуп
- РМСценарист
Росс
Михалко
- БССценарист
Боб
Саенц
- КВПродюсер
Коста
Вассос
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- КХМонтажёр
Келли
Херрон