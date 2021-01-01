Рождественская звезда (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая комедия об ученой, планирующей понаблюдать за рождественским звездопадом, и рейнджере, который ей в этом помогает. Мадлен уверена, что в этом году прямо перед Рождеством случится звездопад — об этом говорят все научные данные. Чтобы занять выгодное место для наблюдения, она отправляется в городок Саммит Вью, но по дороге прокалывает шину. К счастью, ей на помощь приходит местный рейнджер Райан, который также показывает, где именно в городе лучше всего изучать уникальное природное явление. Одна проблема — им нужно убедить власти города отключить праздничное освещение, чтобы оно не мешало исследованию. Как будут развиваться отношения Мадлен и Райана и дождутся ли они звездопада, узнаете из фильма «Рождественская звезда» (2021), посмотрев его онлайн на Wink.



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