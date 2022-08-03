Норм и несокрушимые: ключи от королевства (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.92018, Norm of the North: Keys to the Kingdom
Мультфильм, Семейный87 мин18+
О фильме
Добрый белый медведь по имени Норм получает титул Короля Арктики и летит в Нью-Йорк за почетной наградой. Тем временем неизвестный под видом Норма грабит банки, и мишке приходится защищать свое честное имя. Так он оказывается втянутым в преступный заговор и узнает, что Арктика в опасности.
СтранаСША, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ЛОРежиссёр
Лиза
Ортис
- ЭТАктёр
Эндрю
То
- КХАктёр
Коул
Ховард
- МКАктриса
Майя
Кэй
- ДКАктриса
Дженнифер
Камерон
- АМАктёр
Алан
Марриотт
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- МДАктриса
Морин
Джонс
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- ЛТАктёр
Ли
Токар
- ККПродюсер
Кен
Кацумото
- ЭТПродюсер
Эндрю
Тайт
- ЛЯПродюсер
Лиз
Янг
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ГМКомпозитор
Гиги
Мерони
- МБРежиссёр дубляжа
Мария
Баринова
- ЕВПереводчик
Елена
Вержбицкая