Норм и несокрушимые: ключи от королевства (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Добрый белый медведь по имени Норм получает титул Короля Арктики и летит в Нью-Йорк за почетной наградой. Тем временем неизвестный под видом Норма грабит банки, и мишке приходится защищать свое честное имя. Так он оказывается втянутым в преступный заговор и узнает, что Арктика в опасности.

