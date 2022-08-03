Норм и несокрушимые: ключи от королевства
Норм и несокрушимые: ключи от королевства (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Norm of the North: Keys to the Kingdom
Мультфильм, Семейный87 мин18+

Добрый белый медведь по имени Норм получает титул Короля Арктики и летит в Нью-Йорк за почетной наградой. Тем временем неизвестный под видом Норма грабит банки, и мишке приходится защищать свое честное имя. Так он оказывается втянутым в преступный заговор и узнает, что Арктика в опасности.

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.0 IMDb

