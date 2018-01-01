Wink
Детям
Норм и несокрушимые: ключи от королевства
Актёры и съёмочная группа фильма «Норм и несокрушимые: ключи от королевства»

Актёры и съёмочная группа фильма «Норм и несокрушимые: ключи от королевства»

Режиссёры

Лиза Ортис

Lisa Ortiz
Режиссёр

Актёры

Эндрю То

Andrew Toth
АктёрNorm
Коул Ховард

Cole Howard
АктёрQuinn / Tony / Worker
Майя Кэй

Maya Kay
АктрисаOlympia
Дженнифер Камерон

Jennifer Cameron
АктрисаVera / Chase / Reporter #3 / Human Announcer #2
Алан Марриотт

Alan Marriott
АктёрStan / Polar Bear #1
Брайан Драммонд

Brian Drummond
АктёрMickey / Mayor Freeman / Prime Minister Voulanov / Jim / Reporter #1
Морин Джонс

Maureen Jones
АктрисаMrs. Lieberman
Брайан Добсон

Brian Dobson
АктёрGrandpa / Benny Voulanov / News Anchor / Human Announcer #1
Ли Токар

Lee Tockar
АктёрFong / Rick / Random Onlooker / Polar Bear #2

Продюсеры

Кен Кацумото

Ken Katsumoto
Продюсер
Эндрю Тайт

Andrew Tight
Продюсер
Лиз Янг

Liz Young
Продюсер

Актёры дубляжа

Артем Бордовский

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Анна Слынько

Актриса дубляжа
Артемий Веселов

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Давид Бродский

Актёр дубляжа
Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа

Композиторы

Гиги Мерони

Gigi Meroni
Композитор

Режиссёры дубляжа

Мария Баринова

Режиссёр дубляжа

Переводчики

Елена Вержбицкая

Переводчик