Невероятная тайна Лулу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Воспитанный кроликами волчонок отправляется на поиски матери вместе с ворчливым, но преданным другом. Французская сказка «Невероятная тайна Лулу» — мультфильм о взрослении и жизненном выборе, у�достоившийся премии «Сезар».



Лулу — молодой волк, уверенный, что еще в глубоком детстве остался без родителей. Он вырос в семье кроликов, а его лучшим другом стал сводный брат Том. В один прекрасный день Лулу ждет невероятное известие: его мама, Олимпия де Вольфенберг, жива и обитает в Стране волков. Недолго думая Лулу отправляется в дорогу, прихватив с собой Тома. В Стране волков он видит совсем другой мир, где его готовы принять как своего. Вот только на носу праздник плотоядия, и новые знакомые не прочь полакомиться ушастым кроликом.



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