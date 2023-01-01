Wink
Детям
Невероятная тайна Лулу
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятная тайна Лулу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятная тайна Лулу»

Режиссёры

Эрик Омон

Эрик Омон

Eric Omond
Режиссёр

Актёры

Малик Зиди

Малик Зиди

Malik Zidi
АктёрLoulou
Стефан Дебак

Стефан Дебак

Stéphane Debac
АктёрTom
Анаис Демустье

Анаис Демустье

Anaïs Demoustier
АктрисаScarlett
Карло Брандт

Карло Брандт

Carlo Brandt
Актёр
Марианн Басле

Марианн Басле

Marianne Basler
АктрисаOlympe
Леоноре Ше

Леоноре Ше

Léonore Chaix
Актриса
Сара-Джейн Совегран

Сара-Джейн Совегран

Sarah-Jane Sauvegrain
АктрисаNina / Captain N
Патрик Пару

Патрик Пару

Patrick Paroux
АктёрMomo
Мари Берто

Мари Берто

Marie Berto
АктрисаRosetta
Реми Рубаха

Реми Рубаха

Rémy Roubakha
АктёрSimon-Edgar Finkel

Сценаристы

Грегуар Золотарефф

Грегуар Золотарефф

Grégoire Solotareff
Сценарист
Жан-Люк Фромонталь

Жан-Люк Фромонталь

Jean-Luc Fromental
Сценарист

Продюсеры

Кристоф Янкович

Кристоф Янкович

Christophe Jankovic
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Прохоров

Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Сергей Дьячков

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Анна Слынько

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Артемий Веселов

Артемий Веселов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Селин Келепикис

Селин Келепикис

Céline Kélépikis
Монтажёр