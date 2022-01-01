Без ума от кино (фильм, 2022) смотреть онлайн

История взросления 17-летнего киномана, который мечтает поступить в нью-йоркскую киношколу, но ему приходится устроиться в канадский видеомагазин. 2003 год, Канада. Лоуренс — зацикленный на себе школьник, увлекающийся кино. В свободное время он со своим другом Мэттом снимает любительские фильмы. Лоуренс мечтает учиться режиссуре в Нью-Йорке, но его мать не в восторге от этой идеи — у семьи слишком мало денег на такую авантюру. В конце концов Лоуренс устраивается на работу в местную сеть видеомагазинов, но глубоко оскорблен, что его начальницей стала Алана, сконцентрированная на бизнесе и совсем не любящая кино. В это же время у Мэтта появляется девушка, и друзья начинают постепенно отдаляться. Лоуренс погружается в работу, творчески подходит к делу, но сложности в общении с людьми усложняют его и без того непростую жизнь.



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