Без ума от кино (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
История взросления 17-летнего киномана, который мечтает поступить в нью-йоркскую киношколу, но ему приходится устроиться в канадский видеомагазин. 2003 год, Канада. Лоуренс — зацикленный на себе школьник, увлекающийся кино. В свободное время он со своим другом Мэттом снимает любительские фильмы. Лоуренс мечтает учиться режиссуре в Нью-Йорке, но его мать не в восторге от этой идеи — у семьи слишком мало денег на такую авантюру. В конце концов Лоуренс устраивается на работу в местную сеть видеомагазинов, но глубоко оскорблен, что его начальницей стала Алана, сконцентрированная на бизнесе и совсем не любящая кино. В это же время у Мэтта появляется девушка, и друзья начинают постепенно отдаляться. Лоуренс погружается в работу, творчески подходит к делу, но сложности в общении с людьми усложняют его и без того непростую жизнь.
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Айзиа
Лехтинен
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Перси
Хайнс Уайт
- Актёр
Дэн
Бирн
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Криста
Бриджес
- АААктёр
Алекс
Атеа
- СКАктриса
Сара
Камачо
- ИКАктриса
Иден
Кьюпид
- РДАктриса
Ромина
Д’Уго
- ТДАктёр
Тавари
Дэниэл-Симмс
- РФАктёр
Родриго
Фернандес-Столл
- ИДПродюсер
Ивэн
Дубинский
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ССМонтажёр
Симон
Смит
- МЛКомпозитор
Мюррэй
Лайтберн